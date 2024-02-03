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  4. Yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ zayıflama sırrını paylaştı!

Yıllara meydan okuyan Pınar Altuğ zayıflama sırrını paylaştı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 11:42 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Pınar Altuğ, Fişekhane’de gerçekleşen bir etkinliğe katıldı. 1994 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen 49 yaşındaki Altuğ, yıllara meydan okuyan görüntüsü hakkında konuştu. Oyuncu, zayıflama sırrını açıkladı.

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor

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FORMDA GÖRÜNTÜSÜNÜN SIRRINI AÇIKLADI

Çocuklar Duymasın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyadan hayatına dair kareleri de paylaşıyor.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken Pınar Altuğ 2008 yılında nikah masasına oturduğu Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Her paylaşımı ve her açıklaması dikkat çeken Pınar Altuğ bu defa formda görüntüsünün sırrını açıkladı.

2.sayfa'nın haberine göre, Altuğ, “Aslında bunu dört yıldır aralıklı oruç tutmaya borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var” ifadelerini kullandı.

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