Yine gol yemediler ama Pirlo'dan çelme geldi! Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı

Başakşehir, Süper Lig 'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Son olarak İtalyan devi Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden ve kalesinde bu sezon gol görmeyen Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü mağlup edip çıkışına devam etmek istiyordu. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

BERKAY ÖZCAN'IN YERİNE DENİZ TÜRÜÇ

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Bertrand Traore, Deniz Türüç, Münir ve Philippe Kenny ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Deniz Dilmen, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Berkay Özcan, Ahmed Touba, Stefano Okaka ve Junior Caiçara yer aldı.