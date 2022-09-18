SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir
  4. Yine gol yemediler ama Pirlo'dan çelme geldi! Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı

Yine gol yemediler ama Pirlo'dan çelme geldi! Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı

18.09.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Kalesinde henüz gol bile görmeyen Başakşehir, evinde kazanıp galibiyet serisini 4 maça çıkartmak istiyordu. Başa baş geçen mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Başakşehir, Süper Lig 'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Son olarak İtalyan devi Fiorentina'yı 3-0 mağlup eden ve kalesinde bu sezon gol görmeyen Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü mağlup edip çıkışına devam etmek istiyordu. Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Beşiktaş maçına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

BERKAY ÖZCAN'IN YERİNE DENİZ TÜRÜÇ

82cd120b-fdcd-4966-b099-d08ba65a0f02

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Yossouf Ndayishimiye, Lucas Lima, Lucas Biglia, Mahmut Tekdemir, Bertrand Traore, Deniz Türüç, Münir ve Philippe Kenny ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Deniz Dilmen, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Berkay Özcan, Ahmed Touba, Stefano Okaka ve Junior Caiçara yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Başakşehir Emre Belözoğlu pirlo Çağla Şıkel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Kritik veri açıklandı! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Kritik veri açıklandı! 2023 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

İngiltere çalkalanıyor! Ortalık bir anda karıştı...

İngiltere çalkalanıyor! Ortalık bir anda karıştı...

Fenerbahçe için astronomik teklifi reddetti!

Fenerbahçe için astronomik teklifi reddetti!

'Hull City ve Beşiktaş değil!' Yeni adresi...

'Hull City ve Beşiktaş değil!' Yeni adresi...

'Beni nasıl oynatmazsınız!' Galatasaray'da isyan çıktı!

'Beni nasıl oynatmazsınız!' Galatasaray'da isyan çıktı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.