YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

YKS ek tercih süreci 23 Ağustos 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında ye alıyor. Üniversite kayıt sürecinin 22 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlamasının ardından yerleşemeyen adayların gündeminde ek tercih tarihleri yer alıyor. Peki YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...