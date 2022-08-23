EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

23.08.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih tarihleri vatandaşlar tarafından üniversite kayıt sürecinin başlamasının ardından merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından konuya ilişkin açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

YKS ek tercih süreci 23 Ağustos 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında ye alıyor. Üniversite kayıt sürecinin 22 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlamasının ardından yerleşemeyen adayların gündeminde ek tercih tarihleri yer alıyor. Peki YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanması sonrası üniversite kayıt süreci başladı. Şimdi gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi.
Bilindiği üzere üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
Dolayısıyla YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU/BOŞ KONTEJANLAR YAYIMLANDI MI?

YKS EK TERCİH KILAVUZU/BOŞ KONTEJANLAR YAYIMLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

ÜNİVERSİTE KAYIT SÜRECİ

ÜNİVERSİTE KAYIT SÜRECİ
Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Ektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kayıtlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM yks ek tercih yks ek tercih kılavuzu yks ek tercihler ne zaman yks ek tercihler ne zman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS TABAN PUANLARI 2022! 2.tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS TABAN PUANLARI 2022! 2.tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Üniversite kayıtları 2022 nasıl yapılacak?

Üniversite kayıtları 2022 nasıl yapılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

İlginizi Çekebilir

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! 'Hem en iyi hem en kötü tecrübe'

'Bebek' değil 'çocuk' doğurdu! 'Hem en iyi hem en kötü tecrübe'

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.