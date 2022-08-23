YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022! YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?

YKS ek tercih süreci 23 Ağustos 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında ye alıyor. Üniversite kayıt sürecinin 22 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla başlamasının ardından yerleşemeyen adayların gündeminde ek tercih tarihleri yer alıyor. Peki YKS ek tercihleri ne zaman? 2022 Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...
YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih sonuçlarının açıklanması sonrası üniversite kayıt süreci başladı. Şimdi gözler YKS ek tercih tarihlerine çevrildi.
Bilindiği üzere üniversite kayıtları 22 ile 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.
Dolayısıyla YKS ek tercihlerinin üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU/BOŞ KONTEJANLAR YAYIMLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde yayımlanması beklenen YKS ek tercih kılavuzuyla ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE KAYIT SÜRECİ
Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Ektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kayıtlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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