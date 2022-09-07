YKS ek tercihler başladı! 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç boş kontenjan var?

YKS ek tercih süreci ile ilgili son dakika açıklamasının detayları merak edildi. Birçok kişi internette "YKS ek tercih başladı mı?", "2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

YKS EK TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

2022-YKS Ek Yerleştirme tercihleri için işlemler 7 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da başladı. YKS Ek Yerleştirme tercihleri için işlemler 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

YKS EK TERCİH SON GÜN NE ZAMAN 2022? Tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022 YAYINLANDI MI? 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.



2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu için tıklayınız:



https://www.osym.gov.tr/TR,23958/2022-yks-ek-yerlestirme-kilavuz-ve-tablolar.html

2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL? YKS ek tercih ücreti 30 TL olarak belirlendi.