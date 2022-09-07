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YKS ek tercihler başladı! 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç boş kontenjan var?

07.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS ek tercih süreci ile ilgili son dakika açıklaması 7 Eylül 2022 Çarşamba günü ÖSYM tarafından yapıldı. Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık bölümlerindeki boş kalan kontenjanlara başvuruda bulunmak isteyenler internette araştırma yapıyor. YKS ek tercih süreci başladı. YKS ek tercihler başladı. Peki, 2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu 2022 PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç boş kontenjan var?

YKS ek tercih süreci ile ilgili son dakika açıklamasının detayları merak edildi. Birçok kişi internette "YKS ek tercih başladı mı?", "2022-2023 YKS ek tercih kılavuzu PDF olarak yayımlandı mı, hangi üniversitenin, hangi bölümünde kaç kontenjan var?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

YKS EK TERCİH SÜRECİ BAŞLADI

2022-YKS Ek Yerleştirme tercihleri için işlemler 7 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da başladı. YKS Ek Yerleştirme tercihleri için işlemler 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

YKS EK TERCİH SON GÜN NE ZAMAN 2022?

YKS EK TERCİH SON GÜN NE ZAMAN 2022?
Tercih işlemleri, 07 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 13 Eylül 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022 YAYINLANDI MI?

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2022 YAYINLANDI MI?
2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu için tıklayınız:

https://www.osym.gov.tr/TR,23958/2022-yks-ek-yerlestirme-kilavuz-ve-tablolar.html

2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2022 YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
YKS ek tercih ücreti 30 TL olarak belirlendi.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR 2022?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR 2022?
YKS ek tercih başvuru ücreti 30,00 TL olarak açıklandı. Bilindiği üzere ek yerleştirme için tercih yapan kişilerden k yerleştirme ücretini yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak. Yani adaylar yerleştirme işlemine dahil edilmeyecek. Bu nedenle ek tercihler için açıklanan başvuru tarihinde adaylar, internet başvurusunu onaylamalı ve bu tarihler arasında tercih ücretini ödemelidir.
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