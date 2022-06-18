YKS soru ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 18 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan üniversite sınavı, 19 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile devam edecek. Peki YKS soru ve cevapları açıklandı mı 2022? YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...