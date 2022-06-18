EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS soru ve cevapları açıklandı mı 2022? YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

YKS soru ve cevapları açıklandı mı 2022? YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

18.06.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS soru ve cevapları açıklandı mı 2022? 18 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilen üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sebebiyle daha şimdiden merak konusu oldu. Sınav soru ve cevap anahtarının açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 'YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. İşte YKS soru ve cevapları ile ilgili merak edilenler...

YKS soru ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 18 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan üniversite sınavı, 19 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile devam edecek. Peki YKS soru ve cevapları açıklandı mı 2022? YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI 2022?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacak. TYT sınav soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından aynı gün veya bir sonraki gün yayımlanıyor.
10 gün erişim sağlanabilen sistemde sınava girmeyen adaylar için soru ve cevapların bir kısmı açık oluyor.
TYT soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ

TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ
Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak: 1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika, 2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika, 3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sınav YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS net puan hesaplama nasıl yapılır?

YKS net puan hesaplama nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

İkonik sanatçıyı canlandırdı! İlk fragman geldi

İkonik sanatçıyı canlandırdı! İlk fragman geldi

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Hayvanat bahçesinde dehşet anları! Elini verip kolunu kaptırdı

Sosyal kelebek olma zamanı şimdi! Günlük burç yorumları

Sosyal kelebek olma zamanı şimdi! Günlük burç yorumları

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.