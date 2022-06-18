YKS soru ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 18 Haziran Cumartesi günü ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayan üniversite sınavı, 19 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile devam edecek. Peki YKS soru ve cevapları açıklandı mı 2022? YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...
YKS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI 2022?
YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavı 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacak. TYT sınav soruları ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından aynı gün veya bir sonraki gün yayımlanıyor.
10 gün erişim sağlanabilen sistemde sınava girmeyen adaylar için soru ve cevapların bir kısmı açık oluyor.
TYT soruları ve cevap anahtarı yayımlandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
TYT, AYT VE YDT OTURUMLARI SÜRESİ
Oturumların süreleri ve tarihleri ise şöyle olacak: 1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi günü, saat 10.00), 120 soru 165 dakika, 2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar günü, saat 10.00), 160 soru 180 dakika, 3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar günü, saat 15.30), 80 soru 120 dakika
2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.