YKS soruları zor mu kolay mıydı? 2022 YKS soruları nasıldı? İşte TYT ile ilgili merak edilenler...

YKS sorularının zor olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Üniversite sınavının ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YDT ise 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak. Öğrencilerin son 2 oturuma girmesi ise isteğe bağlı. Peki 2022 YKS soruları nasıldı? YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınav soruları ile ilgili merak edilenler haberimizde...
YKS SORULARI ZOR MU KOLAY MIYDI?
YKS sınavının ilk oturumu TYT bugün yapıldı. YKS sınavı henüz sona ermediği için soru yorumları yapılmaya başlanmadı.
Soru yorumları yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
YKS 2022 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
YKS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklamada bulunulmadı.
Adaylar, 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20’den itibaren ulaşabildiler.
2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.