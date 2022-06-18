YKS soruları zor mu kolay mıydı? 2022 YKS soruları nasıldı? İşte TYT ile ilgili merak edilenler...

YKS sorularının zor olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Üniversite sınavının ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YDT ise 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak. Öğrencilerin son 2 oturuma girmesi ise isteğe bağlı. Peki 2022 YKS soruları nasıldı? YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınav soruları ile ilgili merak edilenler haberimizde...