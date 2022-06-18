EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. YKS soruları zor mu kolay mıydı? 2022 YKS soruları nasıldı? İşte TYT ile ilgili merak edilenler...

YKS soruları zor mu kolay mıydı? 2022 YKS soruları nasıldı? İşte TYT ile ilgili merak edilenler...

18.06.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS soruları zor mu kolay mıydı? Üniversite sınavının 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılan ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sebebiyle vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Peki 2022 YKS soruları nasıldı? İşte YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınav soruları ile ilgili merak edilenler...

YKS sorularının zor olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Üniversite sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Üniversite sınavının ikinci ve üçüncü oturumu olan AYT ve YDT ise 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacak. Öğrencilerin son 2 oturuma girmesi ise isteğe bağlı. Peki 2022 YKS soruları nasıldı? YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınav soruları ile ilgili merak edilenler haberimizde...

YKS SORULARI ZOR MU KOLAY MIYDI?

YKS sınavının ilk oturumu TYT bugün yapıldı. YKS sınavı henüz sona ermediği için soru yorumları yapılmaya başlanmadı.
Soru yorumları yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YKS 2022 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS 2022 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
YKS soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklamada bulunulmadı.
Adaylar, 26 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran 2021 tarihinde uygulanan 2021-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 27 Haziran 2021 tarihinde saat 19.20’den itibaren ulaşabildiler.

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS (TYT, AYT, YDT) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında YKS sınavlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS net puan hesaplama nasıl yapılır?

YKS net puan hesaplama nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Sosyal kelebek olma zamanı şimdi! Günlük burç yorumları

Sosyal kelebek olma zamanı şimdi! Günlük burç yorumları

Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz

Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

20 yaşındaki annenin ölümü kahretti

20 yaşındaki annenin ölümü kahretti

İkonik sanatçıyı canlandırdı! İlk fragman geldi

İkonik sanatçıyı canlandırdı! İlk fragman geldi

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.