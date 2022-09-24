Yok artık Wanda Nara! Icardi'nin sözleşmesi tehlikede

Galatasaray'ın Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve transferiyle büyük ses getiren yıldız isim Mauro Icardi, aşk hayatıyla gündem olmaya devam ediyor. Arjantinli oyuncunun hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Mauro Icardi ile ilişkisine son verdiğini belirtmişti.

"BUNU YAŞAMAK ACI VERİCİ"

Yıldız oyuncunun eşi, yaptığı paylaşımda "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İLK AYRILIKLARI DEĞİL!

Bu, ikili arasında yaşanan ilk ayrılık değil... 2021'in sonunda Wanda Nara, evlilik dışı bir ilişkisi olduğu açığa çıkan Mauro Icardi ile ayrıldığını açıklamıştı. 29 yaşındaki Arjantinli yıldız golcününün sosyal medya üzerinden özür dilemesi sonrası çift tekrar bir araya gelmişti. Bu olaydan bir süre sonra ise Arjantin basınında Wanda Nara'nın, Mauro Icardi'nin korumasıyla bir ilişkisi olduğu iddia edilmişti.

GİZLİ ANLAŞMA...

Tüm bunlar yaşanırken, ikilinin arasında 2021 yılında imzalandığı öne sürülen oldukça dikkat çeken bir gizli anlaşma olduğu iddia edildi. TyC Sports'un haberine göre, Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasında varılan anlaşma dahilinde şu madde yer alıyor.

TÜM SÖZLEŞME HAKLARI...

Mauro Icardi'nin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı ve şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları, 2050 yılına kadar Wanda Nara'ya aktarıldı. Arjantinli oyuncunun eşine aktardığı mal varlığı içinde Milano'daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.