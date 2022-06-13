YÖK Başkanı Özvar, Isparta'da eğitim gören yabancı öğrencilerle bir araya geldi:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin, Avrupa'da en çok uluslararası öğrenciye hizmet veren ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı için Isparta'ya gelen Özvar, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'yı makamında ziyaret etti, ardından üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle buluştu.

Özvar, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda yükseköğretimde uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmayı öncelik haline getirdiğini kaydetti.

Daha çok uluslararası öğrenciyi ülkede misafir etmeyi hedeflediklerini belirten Özvar, "Türkiye, Avrupa'da en çok uluslararası öğrenciye hizmet veren ülkelerin başında geliyor. Beşinci sırada yer alıyoruz. Bu seviyesiyle Hollanda ve İtalya'yı geride bırakmış durumdayız." dedi.

Türkiye'nin dünyada ise en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan 11. ülke olduğunu aktaran Özvar, hedeflerinin 230 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayısını 500 bine çıkarmak olduğunu dile getirdi.

-"Sadece programlarımızın kalitesi dolayısıyla burada değiller"

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye'de barış ve huzur içinde eğitim gördüklerine işaret eden Özvar, şöyle devam etti:

"Uluslararası öğrenciler, sadece programlarımızın kalitesi dolayısıyla burada değiller. Aynı zamanda ülkemizdeki barış ve huzur ortamında kendilerini yetiştirmeye geleceğe hazırlanmaya çalışıyorlar. Genç arkadaşlarımızı aynı zamanda ülkemizin gönüllü birer elçisi olarak da görüyoruz. Onlar bizim dostlarımız, gelecekte meslektaşlarımız olacak. Üniversitelerimizde yetişen öğrencilerimiz ileride Türk öğrencilerle başta bilimsel çalışmalar olmak üzere kültür, sanat ve edebiyat alanında dünyaya barış, esenlik, huzur ve refah getireceklerdir. Ülkemizin yükseköğretimde ortaya koyduğu perspektif budur. İnsanların dünyada huzur ve barış içerisinde yaşamalarını sağlamaktır."

YÖK Başkanı Özvar, SDÜ'deki programın ardından Isparta Valisi Aydın Baruş'u da makamında ziyaret etti.