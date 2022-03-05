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Yok böyle bir lezzet! Ağızları sulandıran tarif: Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte malzemeleri nelerdir? İşte çiğ köfte yapmanın püf noktaları...

05.03.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çiğ köfte, yapımı son derece basit, gün içerisinde yenebilecek lezzetler biri. Besleyici ve besin değeri yüksek olan malzemelerden yapılması sebebiyle ev hanımları tarafından tercih edilir. Aynı zamanda esmer bulgur gibi fiyatı uygun malzemelerden hazırlandığı için sofraların vazgeçilmezidir. Peki Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Çiğ köfte yapımı kolay olan atıştırmalıklardan. Bilhassa ev hanımları, evlerinde verdikleri davetlerde yapımının zahmetsiz olması sebebiyle çiğ köfte yapmayı tercih ediyor. Doğru, eksiz ve püf noktalarına dikkat edilerek yapıldığı takdirde ağızları sulandıran bir lezzet ortaya çıkacaktır. Biz de Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına ve mercimek köftesi yapmanın püf noktalarına haberimizde yer verdik.

ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Çiğ köfte isteğe bağlı olarak öğle yemekleri ya da akşam yemekleri için hazırlanabilir. Ayrıca özel gün ve organizasyonlar için de tercih edilen lezzetlerden biridir. İşte her lokmasında ayrı lezzet alacağınız çiğ köftenin tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları...

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR?
1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur, 1 su bardağı sıcak su, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı isot, 1 adet küçük boy soğan, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet limonun suyu

ÇİĞ KÖFTE TARİFİ

ÇİĞ KÖFTE TARİFİ
Öncelikle esmer bulguru uygun bir kap içerisine koyun. Ardından da üzerine sıcak suyu ekleyin ve 15 dakika kadar bulgurların yumuşaması için bekletin. Bu aşamada su miktarı bulgurun cinsine göre değişiklik gösterebilir. Güzel bir sonuç almak için kullandığınız bulgurun çiğ köftelik esmer bulgur olmasına da dikkat etmelisiniz.
Bulgurların yumuşamasını beklerken çiğ köftenin diğer malzemelerini hazırlayabiliriz. Kabuğu soyulan soğanı yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğrayın. Soğanı rendelemek ya da robottan geçirmek yerine bu şekilde doğramak çiğ köftenin lezzetini arttıracaktır.
Doğranan soğanları avuç içerisine alarak sıkın ve suyunu çıkartın. 15 dakika sonunda bulgurun üzerini açın ve doğru kıvamda olduğunu anlamak için elle bir parça alarak sıkın. Eğer bulgurlar toparlanıp dağılmadan duruyorsa yeterli şekilde ıslanmış demektir.
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