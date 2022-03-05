Yok böyle bir lezzet! Ağızları sulandıran tarif: Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte malzemeleri nelerdir? İşte çiğ köfte yapmanın püf noktaları...

Çiğ köfte yapımı kolay olan atıştırmalıklardan. Bilhassa ev hanımları, evlerinde verdikleri davetlerde yapımının zahmetsiz olması sebebiyle çiğ köfte yapmayı tercih ediyor. Doğru, eksiz ve püf noktalarına dikkat edilerek yapıldığı takdirde ağızları sulandıran bir lezzet ortaya çıkacaktır. Biz de Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına ve mercimek köftesi yapmanın püf noktalarına haberimizde yer verdik.

ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Çiğ köfte isteğe bağlı olarak öğle yemekleri ya da akşam yemekleri için hazırlanabilir. Ayrıca özel gün ve organizasyonlar için de tercih edilen lezzetlerden biridir. İşte her lokmasında ayrı lezzet alacağınız çiğ köftenin tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler ve yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları...

ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ NELERDİR? 1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur, 1 su bardağı sıcak su, 2 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı isot, 1 adet küçük boy soğan, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet limonun suyu

ÇİĞ KÖFTE TARİFİ Öncelikle esmer bulguru uygun bir kap içerisine koyun. Ardından da üzerine sıcak suyu ekleyin ve 15 dakika kadar bulgurların yumuşaması için bekletin. Bu aşamada su miktarı bulgurun cinsine göre değişiklik gösterebilir. Güzel bir sonuç almak için kullandığınız bulgurun çiğ köftelik esmer bulgur olmasına da dikkat etmelisiniz.

Bulgurların yumuşamasını beklerken çiğ köftenin diğer malzemelerini hazırlayabiliriz. Kabuğu soyulan soğanı yemeklik olacak şekilde küçük küçük doğrayın. Soğanı rendelemek ya da robottan geçirmek yerine bu şekilde doğramak çiğ köftenin lezzetini arttıracaktır.