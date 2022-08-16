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Yöneticisi olduğu okulun tadilatında çalışıyor

16.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te, ilkokul müdürü Mehmet Bozkurt, 23 derslikli okulun duvarlarını boyayarak eskiyen sıraları onarıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Şehit İsmet Kayar İlkokulu Müdürü Mehmet Bozkurt, yöneticisi olduğu 23 derslikli okulun duvarlarını boyayıp, eskiyen sıralarını onararak öğrenciler için hazır hale getiriyor.

İslahiye Serienevler TOKİ Konutları'nda 38 öğretmenin görev yaptığı ve 220 öğrencisi bulunan Şehit İsmet Kayar İlkokulu Müdürü Mehmet Bozkurt, beraberinde görevli personel ile öğrencilerinin yeni dönemde daha temiz ve güzel bir ortamda eğitime başlaması için okulun tadilatını yapıyor.

Bozkurt, gazetecilere, okulların tatile girdiği ilk günlerden bu yana boş durmadıklarını söyledi.

Yaptıkları tadilat ve boya için dışarıdan hizmet satın almak istediklerinde ücretin yüksek olduğunu görünce bu işe giriştiklerini anlatan Bozkurt, "Öğrencilerimizin daha iyi bir ortamda eğitim-öğretim görmeleri için okulumuzdaki 23 derslikte bulunan tüm yıpranmış sıraları, duvarları personellerimiz emekleriyle yeniliyoruz. Bu işi severek yapıyoruz. Boş durmaktansa hem sıraları hem de duvarları boyayalım dedik. Az bir işimiz kaldı onu da tamamlayacağız." dedi.

Bozkurt ve beraberindekiler ellerinde fırçalarla okulun sınıf ve koridorlarını boyuyor, eskiyen sıraları zımparalayıp, cilalıyor.

Yöneticisi olduğu okulun tadilatında çalışıyor

- Gaziantep'te, ilkokul müdürü Mehmet Bozkurt, 23 derslikli okulun duvarlarını boyayarak eskiyen sıraları onarıyor

Yöneticisi olduğu okulun tadilatında çalışıyor

Yöneticisi olduğu okulun tadilatında çalışıyor

Yöneticisi olduğu okulun tadilatında çalışıyor

Yöneticisi olduğu okulun tadilatında çalışıyor

Yöneticisi olduğu okulun tadilatında çalışıyor

Yöneticisi olduğu okulun tadilatında çalışıyor

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Anahtar Kelimeler:
Okul müdürü Gaziantep İslahiye tadilat

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