Yoroz Kent Ormanı dağcılık ve kaya tırmanışı sporcularından ilgi görüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesince yapılan düzenlemelerin ardından Yoroz Kent Ormanı, dağcılık ve kaya tırmanışı sporcularının uğrak noktası haline geldi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde bulunan ve 2006'da kent ormanı ilan edilen 900 metre rakımlı Yoroz'da çalışma başlatıldı.

Çevre düzenlemesinin yanı sıra merdiven basamakları yenilenen Yoroz Kent Ormanı, yürüyüş ve kamp alanlarının da düzenlenmesiyle sporcular tarafından tercih edilmeye başlandı.

Birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Yoroz Kent Ormanı'nda, son olarak Türkiye Dağcılık Federasyonu Yaz Dağcılık Bölgesel Eğitimi gerçekleştirildi. Etkinlikte, dağcılık ve kaya tırmanışı konusunda öğrencilere eğitimler verildi.

Program kapsamında Ordu'ya gelen sporcular, pratik eğitimlerini Yoroz Kent Ormanı'nda tamamladı. Toplamda 12 sporcunun sınava girdiği etkinlikte başarılı olanlar, Dağcılık Temel Eğitim Bitirme Sertifikası almaya hak kazanacak.

Etkinlikte kulüp üyeleri ile tırmanış gerçekleştiren Ordu Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Seferoğlu, Yoroz'un tırmanış eğitimleri için çok uygun olduğunu belirtti.

Seferoğlu, buranın, Federasyonun eğitimine ev sahipliği yapmasının önemine işaret ederek, "Yoroz Kent Ormanı yenilenmiş yüzüyle artık bir başka güzel. Bugün bunun bir kez daha farkına vardık. Yoroz Kent Ormanı'nın bu hale gelmesinde büyük emek harcayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e sporcularımız adına çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.