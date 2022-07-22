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Yozgat'ta apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

22.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Yozgat'ta bir apartmanın çatısında çıkan yangında hasar oluştu.

Eskipazar Mahallesi 3. Örnek Sokak'taki 3 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, çatı kullanılamaz hale geldi.

Yozgat'ta apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Yozgat'ta apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Yozgat'ta apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Yozgat'ta apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Yozgat'ta apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Yozgat'ta apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Yozgat'ta apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

Yozgat'ta apartmanın çatısındaki yangın söndürüldü

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