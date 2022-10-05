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Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

05.10.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enkazda kalan bir çocuk kurtarılmaya çalışılıyor

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne yaralandı, enkazda kalan çocuğu kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu.

Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babanın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anneyi Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Enkazda kalan 6-7 yaşlarındaki çocuğu kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

- Enkazda kalan bir çocuk kurtarılmaya çalışılıyor

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat Yerköy 2 katlı ev

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