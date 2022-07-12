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Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

12.07.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden N.A. idaresindeki 34 BN 1340 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolu Yerköy Sanayi mevkisinde yol kenarına savruldu.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

Yozgat'ta yol kenarına savrulan yolcu otobüsündeki 8 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Yozgat otobüs

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