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YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

28.06.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

İSTANBUL (AA) - İçten yanmalı motorlu ve elektrikli iki farklı yarış aracını 1 yılda tasarlayıp üreten Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, İtalya ve Çekya'da düzenlenecek yarışlara hazırlanıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Teknolojileri (MAKTEK) Kulübü bünyesinde kurulan YTU Racing takımının 8. içten yanmalı motorlu ve 2. elektrikli yarış aracının tanıtımı, Beşiktaş Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Okulun elektrik-elektronik ile makine mühendislikleri ve kimya metalurji fakültelerinde okuyan 60 öğrencinin üzerinde çalıştığı iki farklı araç, İtalya ve Çekya'da düzenlenecek yarışlara katılacak.

MAKTEK Kulüp Başkanı Bahadır Çekiç, 2011'den beri takım olarak farklı araçlar tasarlayıp ürettiklerini anlatarak, yeni tasarlanan aracın ise 8'nci nesil olduğunu söyledi.

Çekiç, "Bunlar 9. ve 10. araçlarımız. Çekya ve İtalya'daki yarışmalarda ülkemizi temsil ediyoruz. Geçen sene ağustos ayından beri bu araçları üretmek için çalışıyoruz. Çalışmaları kendi garajımızda yaptık. Sponsorlardan destek aldık. Yarışmaya dünyanın farklı yerlerinden takımlar katılacak. Yaklaşık 50 takım yer alacak. Yarışmada, araçlar kontrol ediliyor, daha sonra piste çıkıyor. Piste çıkmasına izin verilen araçlar arasında da tekrar bir yarışma sağlanarak aldığı dereceler üzerinde tekrar bir sıralama yapılıyor." diye konuştu.

Öğrenciler, 13-17 Temmuz tarihlerinde İtalya'da, 18-24 Temmuz tarihlerinde de Çekya'da Türkiye'yi temsil edecek.

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

YTÜ öğrencileri tasarladıkları 2 yarış aracıyla Türkiye'yi temsil edecek

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