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Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

05.10.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam etti.

Oyuncu Onur Bulut, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan Trabzonspor maçına iyi başladıklarını ve 90 dakika boyunca iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

Oyuna bireysel hataların yön verdiğini belirten Bulut, "Bireysel hatalarımızdan rakibe pozisyon verdik, gol hediye ettik. O maçı kazanabilirdik ama penaltıdan gelen gol tüm planlarımızı bozdu." dedi.

Trabzonspor maçını geride bıraktıklarını vurgulayan Bulut, "Ümraniye maçına iyi hazırlanıyoruz. Yapmak istediklerimizi sahaya yansıtabilirsek bizim için iyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Thiam ise, "Zor bir maça çıkacağımızın farkındayız ama biz de iyi çalışıp elimizden gelenin en iyisini yapıp Ümraniye'ye karşı başarılı olmak istiyoruz ve yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

- Antrenman

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 9 Ekim Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'a konuk olacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Kayserispor, HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Onur Bulut futbol thiam

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