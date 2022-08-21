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Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

21.08.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör mağdurları için yaptırılan 262 konut ve 109 iş yeri, kura çekimiyle sahiplerini buldu.

Huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 6 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik ilçede başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu'nun" ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olan vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 3 bin 102 konut tamamlandı.

Beşinci bölgede yer alan 262 konut ve 109 iş yeri, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle sahiplerini buldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, törende yaptığı konuşmada, Yüksekova'nın tarihi, nüfusu ve coğrafi konumuyla bölgenin büyük ilçesi olduğunu söyledi.

İlçe tarihinde terörle alakalı acı yaşanmışlıkların ve hatıraların olduğunu belirten Çimşit, şunları kaydetti:

"Terör olaylarının olmadığı, terörden acı çekmediğimiz, gözyaşı dökmediğimiz bir gelecek temenni ediyorum. Terörden doğan acıların ve üzüntülerin yaralarının sarılması devletimizin görevi. Devletimiz terörden doğan sorun ve sıkıntılar neyse bunları gidermeye kararlı. Ortada güçlü bir irade var. Devletimizin bütün kurumları terörle alakalı yaşanan acıları, üzüntüleri sonlandırma noktasında kararlı. Bugün kura çekimini gerçekleştireceğiz. İlçemizde önceki yıllarda yaşanan olayların yaralarını sarmak için bakanlığımız tarafından ilçemizde toplamda 5 etap halinde 3 bin 102 konut ve 137 iş yeri inşa edildi. Bu etabın içinde iki cami ve beş okulumuz var. Okullarımızdan ikisini hizmete aldık. 24 derslikli üç okulumuz da bu yıl ki eğitim ve öğretim yılında hizmete alınacak. Daha önceki süreçte 2 bin 610 dairemizin kura çekimi ve teslimi yapıldı. Bugünkü kura çekiminde 262 konut ve 109 iş yerinin kura çekimi olacak."

Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

Yüksekova'da terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor

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