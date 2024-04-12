SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Yunan taraftarlardan skandal tezahürat! UEFA'nın ne ceza vereceği büyük merak konusu oldu

Yunan taraftarlardan skandal tezahürat! UEFA'nın ne ceza vereceği büyük merak konusu oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.04.2024 17:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Yunanistan ekibi Olympiacos'a deplasmanda 3-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup oldu. Maçta sonradan ortaya çıkan skandal bir detay sosyal medyada paylaşıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiacos'a konuk oldu. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 8'inci dakikada Kostas Fortounis ve 32'nci dakikada Stevan Jovetic'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. 57'nci dakikada Chiquinho'nun golüyle farkı 3'e çıkaran Yunan ekibine Fenerbahçe, 68'inci dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 74'üncü dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle cevap verdi. Karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe, 18 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında rakibini mağlup ederek tur atlamanın hesaplarını yapacak.

MAÇ SONRASI SKANDAL PAYLAŞIM

Yunan ekibinin tribünlerinin "Türkler, hepiniz Yunan topraklarında öleceksiniz" tezahüratları yaptığı ortaya çıktı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Olympiakos taraftarları büyük bir skandala imza attı.

UEFA'DAN HAMLE BEKLENİYOR

Yunan taraftarların bu skandal tezahüratı sonrası UEFA'nın ne tür bir hamle yapacağı büyük merak konusu oldu.

Canlı Skor

İŞTE BAZI YORUMLAR

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe olympiakos s lig maçın
En Çok Okunan Haberler
Erzurum'da endişe yaratan görüntü

Erzurum'da endişe yaratan görüntü

Artık bu banknotları alamayacaksınız

Artık bu banknotları alamayacaksınız

Yerine getirilecek isim yine Türkiye'den! 'Terim Yunanistan'dan gönderiliyor'

Yerine getirilecek isim yine Türkiye'den! 'Terim Yunanistan'dan gönderiliyor'

UEFA'dan Okan Buruk'a 2 maç men!

UEFA'dan Okan Buruk'a 2 maç men!

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sezonu kapattı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sezonu kapattı

Fenerbahçeli iki isim için ağır sözler! 'Takımı 9 kişi oynattılar'

Fenerbahçeli iki isim için ağır sözler! 'Takımı 9 kişi oynattılar'

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.