Yunan taraftarlardan skandal tezahürat! UEFA'nın ne ceza vereceği büyük merak konusu oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiacos'a konuk oldu. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 8'inci dakikada Kostas Fortounis ve 32'nci dakikada Stevan Jovetic'in golleriyle 2-0 önde tamamladı. 57'nci dakikada Chiquinho'nun golüyle farkı 3'e çıkaran Yunan ekibine Fenerbahçe, 68'inci dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 74'üncü dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı gollerle cevap verdi. Karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılan Fenerbahçe, 18 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak rövanş karşılaşmasında rakibini mağlup ederek tur atlamanın hesaplarını yapacak.

MAÇ SONRASI SKANDAL PAYLAŞIM

Yunan ekibinin tribünlerinin "Türkler, hepiniz Yunan topraklarında öleceksiniz" tezahüratları yaptığı ortaya çıktı. O anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Olympiakos taraftarları büyük bir skandala imza attı.

UEFA'DAN HAMLE BEKLENİYOR

Yunan taraftarların bu skandal tezahüratı sonrası UEFA'nın ne tür bir hamle yapacağı büyük merak konusu oldu.

