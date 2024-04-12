Yunanlar galibiyeti bile unuttu, tüm ülke Edin Dzeko'yu konuşuyor... Sinir küpü oldular! 'Bu bir meydan okuma'

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 3-0 geriye düştüğü maçta skoru 3-2'ye getirirken tur umutlarını İstanbul'a taşıdı.

Müsabakanın 34. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko rakip ceza sahası bölgesinde yerde kaldı. Bosna Hersekli santrfor bu pozisyonda faul bekledi. Hakem Sandro Scharer bu pozisyonda oyunu bir süre durdurdu. Hakemin faul vermemesi sonrası Edin Dzeko çok sinirlendi ve yıldız futbolcu sinirli bir şekilde kenara geldi.

TÜRK BAYRAKLI TEPKİ

Bu sırada Yunan tribünlerinde ıslık sesleri yükseldi. Oyunun yeniden hareketlenmesi sonrası Edin Dzeko tekrar oyun alanına girdi. Bosna Hersekli futbolcuya tribünlerin tepkisi devam etti. Edin Dzeko, Yunan taraftarların kendisine gösterdiği tepkiye dikkat çeken bir cevap verdi. Bosna Hersekli forvetin formasında yer alan Türk bayrağını Yunan taraftarlara gösterdi.

Maçın ardından alınan galibiyet Yunan basınında geniş yankı uyandırırken, Dzeko'nun Türk bayraklı tepkisi bu galibiyetin bile önüne geçti.

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