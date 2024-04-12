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Yunanlar galibiyeti bile unuttu, tüm ülke Edin Dzeko'yu konuşuyor... Sinir küpü oldular! 'Bu bir meydan okuma'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.04.2024 08:43
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Fenerbahçe'nin 3-0 geriye düştüğü mücadelede skoru 3-2'ye getirerek tur umutlarını Türkiye'ye taşıdığı Olympiakos maçının yankıları sürerken karşılaşmanın 34. dakikasında taraftar ile yaşadığı gerginlik ile maça damgasını vuran Edin Dzeko, Yunanistan'da en çok konuşulan isim oldu. İşte detaylar...

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz 3-0 geriye düştüğü maçta skoru 3-2'ye getirirken tur umutlarını İstanbul'a taşıdı.

Müsabakanın 34. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko rakip ceza sahası bölgesinde yerde kaldı. Bosna Hersekli santrfor bu pozisyonda faul bekledi. Hakem Sandro Scharer bu pozisyonda oyunu bir süre durdurdu. Hakemin faul vermemesi sonrası Edin Dzeko çok sinirlendi ve yıldız futbolcu sinirli bir şekilde kenara geldi.

TÜRK BAYRAKLI TEPKİ

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Bu sırada Yunan tribünlerinde ıslık sesleri yükseldi. Oyunun yeniden hareketlenmesi sonrası Edin Dzeko tekrar oyun alanına girdi. Bosna Hersekli futbolcuya tribünlerin tepkisi devam etti. Edin Dzeko, Yunan taraftarların kendisine gösterdiği tepkiye dikkat çeken bir cevap verdi. Bosna Hersekli forvetin formasında yer alan Türk bayrağını Yunan taraftarlara gösterdi.

Maçın ardından alınan galibiyet Yunan basınında geniş yankı uyandırırken, Dzeko'nun Türk bayraklı tepkisi bu galibiyetin bile önüne geçti.

İŞTE O MANŞETLER...
Canlı Skor

FOSONLINE  

FOSONLINE  

'İLK ADIMI ATTI, POLI'YE RAHAT BİR SKORLA GİTME FIRSATINI KAÇIRDI!'

"67. dakikaya kadar Olympiakos, 3-0 öndeydi ancak Fenerbahçe geri döndü. Retsos'un dikkatsiz hareketinden bir penaltı kazandı ve sonrasında da skoru 3-2'ye kadar getirdi. İstanbul'daki rövanşın rengi değişti"

GAZZETTA

GAZZETTA

'PARTİ SEKTEYE UĞRADI AMA TUR HALA ONUN ELİNDE'

"Kostas Fortounis liderliğinde harika bir gün geçiren Olympiakos, durgun Fenerbahçe karşısında 57. dakikada 3-0 öne geçmeyi başardı ancak Türkler, Tadic'in penaltısı ve Kahveci'nin 7 dakika içerisinde attığı gollerle durumu 3-2'ye getirerek İstanbul'daki rövanş için açık kapı bıraktı"

GAZZETTA 

GAZZETTA 

'KARAISKAKIS'E TÜRK BAYRAĞINI GÖSTEREN DZEKO'YU TÜRKİYE'DE İDOL HALİNE GETİRDİLER'

"Kırmızı-beyazlı savunma, Mendilibar için sorun yaratmayan Edin Dzeko'yu sessiz tutmayı başardı. Ancak Bosnalı oyuncu, Türklerin takdirini kazanmak için farklı bir yol buldu" "Türk bayrağını gösteren tek kişi Dzeko değildi. Zira İrfan Can Kahveci de skoru 3-2 yaptıktan sonra benzer bir davranışta bulundu"

METROSPORT 

METROSPORT 

'DZEKO'DAN KARAISKAKIS'TE TÜRK BAYRAĞI İLE MEYDAN OKUMA!'

"Maçın 34. dakikasında Dzeko, lehine faul isterken Pire seyircisi tarafından yuhalandı ve sonrasında Olympiakos taraftarlarına meydan okurcasına Türk bayrağını göstererek karşılık verdi!" "Normal olarak komşuda tecrübeli forvet idol haline getirildi ancak UEFA, tepkilere neden olan konuyu ele alıp onu cezalandırmalıdır"

NewsIT 

NewsIT 

'KONFERANS LİGİ'NİN İLK MAÇINDA PİRE'NİN MARJİNAL GALİBİYETİ'

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