Organizasyonu çok sayıda güreşseverin yanı sıra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, İsmail Bilen, Tamer Akkal, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Murat Öner, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de takip etti.

Yuntdağı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

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