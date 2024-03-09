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  4. Yunus Emre Survivor'dan diskalifiye mi oluyor? Önce Berna ile sonra Hakan ile kavga etti! Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra konseyden ayrıldı

Yunus Emre Survivor'dan diskalifiye mi oluyor? Önce Berna ile sonra Hakan ile kavga etti! Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra konseyden ayrıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 15:48
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Survivor'da aldığı cezalarla sık sık adını duyduğumuz iddialı isimlerden biri olan Yunus Emre bu defa önce Berna ile sonra da Hakan ile kavga etti. Konseye taşınan o anlar fragmana damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra Yunus Emre'nin konseyi terk etmesi 'Diskalifiye mi oluyor?' sorularını beraberinde getirdi.

Survivor tarihinin en çok ceza alan yarışmacısı olarak bilinen Yunus Emre bu defa hem Berna ile hem de Hakan ile kavga etti. İki yarışmacı ile burun buruna gelen Yunus Emre hakkında Acun Ilıcalı'nın sözleri merak uyandırdı.

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OLAYLI KONSEY GÜNDEM OLDU

Oyun esnasında sinirlerine hakim olamayan Berna, "Sen kime diyorsun ya?" diyerek Yunus Emre'nin üstüne gitti.
İkilinin yüz yüze geldiği anlarda fiziksel bir temas olmasını engellemeye çalışan Hakan araya girince gerilim iyice tırmandı.
Yunus Emre, Hakan'ı "Çekil şuradan çekil" diye uyarınca Hakan da "Bak benimle doğru konuş" diyerek sinirlendi. Tansiyonun yükseldiği anlarda araya yarışmacılar girdi.

'TUTAMIYORUM KENDİMİ'

'TUTAMIYORUM KENDİMİ'
Oyun alanındaki gerilim konseye de taşınınca Berna ve Yunus Emre laf dalaşına girdi. Yunus Emre 'Ben burda kaç ceza yemişim onu hatırlamıyorum. İşi gücü bırakıp benimle oynuyorlar. Tutamıyorum kendimi Acun Abi' dedi.
Berna ise 'Kimse senin üzerine yürümedi. Kendince sürekli bir şeyler kurma bence. Gülmenden ne kadar ıq seviyenin düşük olduğunu anlıyorum.' ifadelerini kullandı.
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