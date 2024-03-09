Yunus Emre Survivor'dan diskalifiye mi oluyor? Önce Berna ile sonra Hakan ile kavga etti! Acun Ilıcalı'nın sözlerinden sonra konseyden ayrıldı

Survivor tarihinin en çok ceza alan yarışmacısı olarak bilinen Yunus Emre bu defa hem Berna ile hem de Hakan ile kavga etti. İki yarışmacı ile burun buruna gelen Yunus Emre hakkında Acun Ilıcalı'nın sözleri merak uyandırdı. Özel hayat sorusuna "Ya uf" dedi! Yusuf Kavaklı kendini tutamadı



OLAYLI KONSEY GÜNDEM OLDU

Oyun esnasında sinirlerine hakim olamayan Berna, "Sen kime diyorsun ya?" diyerek Yunus Emre'nin üstüne gitti.

İkilinin yüz yüze geldiği anlarda fiziksel bir temas olmasını engellemeye çalışan Hakan araya girince gerilim iyice tırmandı.

Yunus Emre, Hakan'ı "Çekil şuradan çekil" diye uyarınca Hakan da "Bak benimle doğru konuş" diyerek sinirlendi. Tansiyonun yükseldiği anlarda araya yarışmacılar girdi.

'TUTAMIYORUM KENDİMİ' Oyun alanındaki gerilim konseye de taşınınca Berna ve Yunus Emre laf dalaşına girdi. Yunus Emre 'Ben burda kaç ceza yemişim onu hatırlamıyorum. İşi gücü bırakıp benimle oynuyorlar. Tutamıyorum kendimi Acun Abi' dedi.