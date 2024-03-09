Nur Viral özel hayat sorusunu sorup "Ya uf" dedi! Yusuf Kavaklı kendini tutamadı: 'Yataktaki görevin...'

Beyaz Tv'nin sevilen programı 'Hayatta Her Şey Var' hafta içi her gün Nur Viral'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkıyor.
CANLI YAYINDAKİ SORU ŞAŞIRTTI
Canlı yayındaki itiraflar ve izleyenlerden gelen sorular herkesi şaşırtıyor. Nur Viral'e bazı günler emekli müftü Yusuf Kavaklı eşlik ediyor.
Programın son bölümüne Kavaklı'ya gelen bir soru damga vurdu.
Bir izleyici 'Kocam sürekli arkasını dönerek uyuyor. Bu günah mı?' diye sordu. Viral bu soruyu görence 'Ya uf' diyerek tepki verdi.
Yusuf Kavaklı ise ''Şimdi işte burada söylenecek sözler var da söyleyemiyorsun' dedi.
'YATAKTA Kİ GÖREVİN...'
Nur Viral ısrar edince Kavaklı 'Yataktaki görevin ayrı yatağın dışındaki görevin ayrı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 'Bir erkek hanımını yatağa davet eder kadın yatağa gelmezse arşta ne kadar melek varsa hepsi ona lanet eder' diyor.