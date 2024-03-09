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  4. Nur Viral özel hayat sorusunu sorup "Ya uf" dedi! Yusuf Kavaklı kendini tutamadı: 'Yataktaki görevin...'

Nur Viral özel hayat sorusunu sorup "Ya uf" dedi! Yusuf Kavaklı kendini tutamadı: 'Yataktaki görevin...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.03.2024 13:32
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Nur Viral'in sunumuyla Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programı konukları ve canlı yayındaki itiraflarıyla gündemden düşmüyor. Her bölümü büyük ses getiren programın son bölümüne emekli müftü Yusuf Kavaklı'ya gelen bir soru damga vurdu. Viral özel hayat sorusunu sorunca Yusuf Kavaklı kendini tutamadı...

Beyaz Tv'nin sevilen programı 'Hayatta Her Şey Var' hafta içi her gün Nur Viral'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkıyor.

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CANLI YAYINDAKİ SORU ŞAŞIRTTI

Canlı yayındaki itiraflar ve izleyenlerden gelen sorular herkesi şaşırtıyor. Nur Viral'e bazı günler emekli müftü Yusuf Kavaklı eşlik ediyor.
Programın son bölümüne Kavaklı'ya gelen bir soru damga vurdu.
Bir izleyici 'Kocam sürekli arkasını dönerek uyuyor. Bu günah mı?' diye sordu. Viral bu soruyu görence 'Ya uf' diyerek tepki verdi.
Yusuf Kavaklı ise ''Şimdi işte burada söylenecek sözler var da söyleyemiyorsun' dedi.

'YATAKTA Kİ GÖREVİN...'

'YATAKTA Kİ GÖREVİN...'
Nur Viral ısrar edince Kavaklı 'Yataktaki görevin ayrı yatağın dışındaki görevin ayrı. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki 'Bir erkek hanımını yatağa davet eder kadın yatağa gelmezse arşta ne kadar melek varsa hepsi ona lanet eder' diyor.
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