Nur Viral özel hayat sorusunu sorup "Ya uf" dedi! Yusuf Kavaklı kendini tutamadı: 'Yataktaki görevin...'

Beyaz Tv'nin sevilen programı 'Hayatta Her Şey Var' hafta içi her gün Nur Viral'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Bu defa şaşırttı! Davet tarzı sosyal medyayı salladı



CANLI YAYINDAKİ SORU ŞAŞIRTTI

Canlı yayındaki itiraflar ve izleyenlerden gelen sorular herkesi şaşırtıyor. Nur Viral'e bazı günler emekli müftü Yusuf Kavaklı eşlik ediyor.

Programın son bölümüne Kavaklı'ya gelen bir soru damga vurdu.

Bir izleyici 'Kocam sürekli arkasını dönerek uyuyor. Bu günah mı?' diye sordu. Viral bu soruyu görence 'Ya uf' diyerek tepki verdi.

Yusuf Kavaklı ise ''Şimdi işte burada söylenecek sözler var da söyleyemiyorsun' dedi.