Yalova 'da düzenlenen "2. Yürüyen Köşk Ulusal ve Uluslararası Müzik Dans Çocuk Festivali"nin son gününde, yerli yabancı yaklaşık 400 çocuk ile vatandaşlar atabarı oynadı.

Yürüyen Köşk Çocuk Festivali sona erdi

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