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  4. Yüsra Geyik transparan elbisesiyle özel gecede boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktı

Yüsra Geyik transparan elbisesiyle özel gecede boy gösterdi! Bir bakan bir daha baktı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
21.02.2024 12:53 | Son Güncelleme:
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Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakteri ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Oyuncunun transparan elbisesiyle verdiği pozları gündem oldu.

Başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla çok konuşulan oyuncu Yüsra Geyik sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

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POZLARI GÜNDEM OLDU

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliş karakteri ile hafızalara kazınan Yüsra Geyik, Bozkır dizisindeki cesur sahneleri ile uzun süre konuşulmuştu.

Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü isim iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekerken oyuncunun son paylaşımı da gündem oldu.

Oyuncu transparan elbisesiyle katıldığı geceden pozlarını Instagram hesabından paylaştı. Oyuncunun paylaşımına hayranları ve sevenleri tarafından beğeni ve yorum yağdı.

Hayranları oyuncuya "Çok yakışmış", "Gayet güzel", "Çok beğeniyorum ben bu kızı" gibi yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Yüsra Geyik Oyuncu arka sokaklar karakteri
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