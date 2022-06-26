Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Adana İl Kongresi'nde konuştu:

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sanayide ve tarımda üreten bir Türkiye modeliyle Türk halkının önüne çıkıyoruz." dedi.

Özdağ, kentteki temasları kapsamında Sefa Özler Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir vatandaşın eleştirisiyle karşılaşan Özdağ, bir süre vatandaşla görüştükten sonra partisinin olağan il kongresinin yapılacağı Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezine geçti.

Özdağ, 1. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, partilerinin Türk siyasetinde dengeleri yeniden kurduğunu söyledi.

Türkiye'deki sığınmacılar konusuna değinen Özdağ, şöyle devam etti:

"Yeni gelişleri engellemek için 'Anadolu Kalesi' diye bir projemiz var. Bu projenin bir bölümü mevcutları geri gönderme projesi. Mevcutların geri gönderilmesiyle ilgili hukuki, siyasi ve idari düzenlemeyi hazırladık…. Yarın Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Türkiye-Suriye sınırına iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan da bütün dünyaya duyuruyoruz."

Sığınmacılar için yapılan harcamayı eleştiren Özdağ, Türkiye'yi yeniden inşa edecek programa ve kadroya sahip olduklarını ifade etti.

Türkiye geneline sanayiyi yayacaklarını dile getiren Özdağ, "Sanayide ve tarımda üreten bir Türkiye modeliyle Türk halkının önüne çıkıyoruz. Biz kaynağı AVM'lere, rezidanslara değil fabrikalara ve laboratuvarlara aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Özdağ, kongrenin ardından Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi, daha sonra partililerle konvoyla şehir turu yaptı.