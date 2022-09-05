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Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı

05.09.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı

İZMİR (AA) - Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de sona erdi.

Nef Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından düzenlenen 295 kilometrelik ultra maraton, Büyük Taarruz rotasında 6 günde koşuldu.

Son olarak İzmir - İnciraltı güzergahında devam eden ultra maraton koşucuları, Cumhuriyet Meydanı'nda ilgi ile karşılandı. Meydanda sona eren maratonun kapanışına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı katılarak, sporculara madalyalarını takdim etti.

İzmir Valisi Köşger kapanış töreninde yaptığı konuşmada Türk milletinin sıkıntılı zamanlarda birlik olmayı, beraberliği sağlayan bir millet olduğunu belirterek, "Böylesi maratonlarla bu Kurtuluş Savaşı ruhunu, Çanakkale ruhunu, Malazgirt ruhunu gençlere aktarabilmemiz lazım. Gençlerimiz Nef Vakfı Zafer Ultra Maratonu'nda Büyük Taarruz'un başladığı noktadan 295 kilometreyi 6 günde koşa koşa geldiler. Elde teçhizatla mücadele ede ede geldiğinizi düşünün bir de bu yolu. Bu ruhu yakalayabilmek lazım." ifadelerini kullandı.

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da özgürlük ve bağımsızlık yolundaki en önemli mihenk taşlarından Büyük Taarruz'un 100. yılını kutlamaktan gurur duyduklarını ifade etti. Nice zaferlerle kazanılmış bu özel topraklarda doğduklarını kaydeden Timur, şöyle konuştu:

"Şanslı çocuklarız belki ama bir o kadar da borçluyuz bu vatana. Bizden sonrakilere borçluyuz. Geleceğimize borçluyuz. Atalarımız bu mücadeleyi hep birlikte tek yürek olarak kazandılar, Nef Vakfı olarak bugün saygın ve güçlü bir ülkenin onurlu yurttaşları olarak yaşamamızı sağlayan kahramanlarımızdan devraldığımız bu büyük mirası aynı birlik, beraberlik ve dayanışma bilinciyle yaşatmak belki de en önemli sorumluluğumuz."

- İzmir etabına 286 halk koşucusu katıldı

Zafer Ultra Maratonu'na 10 ultra maraton sporcusu, Afyon etabına 86 halk koşucusu, İzmir etabına 286 halk koşucusu ve 372 sanal koşucu katıldı.

Yol boyunca dinlenme noktalarında bölgenin Büyük Taarruz boyunca önemini anlatan tarihten önemli kesitlerin yer aldığı kahramanlık hikayeleri paylaşıldı, sunumlar yapıldı.

Zafer Ultra Maratonu'na kaydolarak destek verilen sanal koşuda toplanan bağışlar şehit ve gazi çocuklarının eğitimleri için bağışlanacak.

Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı

Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı

Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı

Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı

Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı

Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı

Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı

Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı

Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı

Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı

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Anahtar Kelimeler:
maraton nef zafer

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