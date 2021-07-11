MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zara'dan tekne pozları! Takipçilerini ikiye böldü

Zara'dan tekne pozları! Takipçilerini ikiye böldü

11.07.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminde kilo aldığını her fırsatta dile getiren Zara tatil sezonunu açtı. Tekne paylaşımlarıyla dikkat çeken Zara takipçilerini ikiye böldü.

Türk halk müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Zara, yaz aylarının gelmesiyle tatile çıktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, teknede verdiği tatil pozlarını da Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Zara, pembe bikinisinin üstüne giydiği pareo ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

2
Ünlü şarkıcının "Gündüz deniz gece mehtap" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

1

Takipçileri, Zara için "Güneş zaten yakıyor bari sen yakma", "Yaş aldıkça daha da güzelleşiyorsun", "Yıllara meydan okuyor" yorumlarını yaptı. Bazı tatipçiler ise Zara'nın estetikle değişimini yine hatırlattı ve estetiğini abarttığını yorumlarında bulundu.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Yıldız Asyalı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Gültekin cinayetinde yeni delil davanın seyrini değiştirdi

Gültekin cinayetinde yeni delil davanın seyrini değiştirdi

Kahreden haber! Önce ağabeyin sonra da kardeşinin cansız bedeni bulundu

Kahreden haber! Önce ağabeyin sonra da kardeşinin cansız bedeni bulundu

Müge Anlı’nın makyajsız fotoğrafı olay oldu

Müge Anlı’nın makyajsız fotoğrafı olay oldu

Yargıtay'dan emsal miras kararı

Yargıtay'dan emsal miras kararı

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

Şaşırtan görüntüler! Sahilde uyudular

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

İki elti yufkacı Muammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Tangalı pozuyla daha iyi kalçanın sırrını verdi

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Son hali olay oldu! "Nasıl kilo verdiniz?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.