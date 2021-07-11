Zara'dan tekne pozları! Takipçilerini ikiye böldü

Türk halk müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Zara, yaz aylarının gelmesiyle tatile çıktı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü şarkıcı, teknede verdiği tatil pozlarını da Instagram hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.

Zara, pembe bikinisinin üstüne giydiği pareo ile verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.



Ünlü şarkıcının "Gündüz deniz gece mehtap" notunu düştüğü paylaşımı, kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Takipçileri, Zara için "Güneş zaten yakıyor bari sen yakma", "Yaş aldıkça daha da güzelleşiyorsun", "Yıllara meydan okuyor" yorumlarını yaptı. Bazı tatipçiler ise Zara'nın estetikle değişimini yine hatırlattı ve estetiğini abarttığını yorumlarında bulundu.