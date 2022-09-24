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Zeki Müren, vefatının 26. yılında Bodrum'da anıldı

24.09.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeki Müren, vefatının 26. yılında Bodrum'da anıldı

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren'in ölümünün 26. yılında, son yıllarını geçirdiği ve ölümünden sonra müze olarak düzenlenen evinde anıldı.

"Sanat Güneşi" olarak tanınan Zeki Müren için düzenlenen anma etkinliğine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bağışlayan sanatçı için dua edildi.

Mevlitte katılımcılara lokum ve lokma ikram edildi. Sanatçının, müze olarak hizmet veren iki katlı evini ziyaret edip eşyaları inceleyen vatandaşlar hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Etkinliğe katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Müren'in büyük bir Bodrum aşığı olduğunu ifade ederek, "Bodrumlu da aynı hislerle Zeki Müren'i kalpten severdi, kucaklardı ve her zaman sahip çıkardı. Zeki Müren'in anısına da sahip çıkmaya Bodrum ve Bodrum halkı olarak devam ediyoruz." dedi.

TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü emekli Tuğgeneral Engin Durak da geçen iki yıl salgın nedeniyle halka açık mevlit programı ve anma konseri düzenlenmediğini belirterek, yeniden güzel bir etkinlikte onu andıklarını dile getirdi.

- "Sanat güneşiydi, şimdi eğitim güneşi oldu"

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın da sanatçının Bursa'da mezarı başında da anıldığını kaydetti.

Müren'in 26 yıldır mirasına sahip çıktıklarını anlatan Taşkın, "Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Sanat güneşiydi, şimdi eğitim güneşi oldu. Biz vakıfta kendisini 'Eğitim güneşi' diye anıyoruz. Yüzlerce çocuğa aslında fırsat verdi, umut oldu. Bundan sonra da bizim vazifemiz, senelerce bu ışığı, güneşi yaymaya devam etmek." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesinin katkıları ile gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında, akşam Bodrum Antik Tiyatro'daki konser düzenlenecek.

Zeki Müren, vefatının 26. yılında Bodrum'da anıldı

Zeki Müren, vefatının 26. yılında Bodrum'da anıldı

"Sanat Güneşi", vefatının 26. yılında su altında anıldı

"Sanat Güneşi", vefatının 26. yılında su altında anıldı

"Sanat Güneşi", vefatının 26. yılında su altında anıldı

"Sanat Güneşi", vefatının 26. yılında su altında anıldı

"Sanat Güneşi", vefatının 26. yılında su altında anıldı

"Sanat Güneşi", vefatının 26. yılında su altında anıldı

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Zeki Müren Mevlit anma

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