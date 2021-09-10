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Zeppole nasıl yapılır? Zeppole malzemeleri neler?

10.09.2021 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan mutfağının sevilen tatlıları arasında yer alan Zeppole, üstüne şeker serpilerek ikram edilir. Krema dolgusu ve görüntüsüyle oldukça hoş görünen Zeppole tatlısını hazırlamak için mevsim meyvesi, 2 yemek kaşığı pudra şekeri ve sıvıyağ gerekli olan malzemelerin arasında yer alıyor. İşte Zeppole tarifi...

İtalyan tatlısını hazırlamak için 3 yumurta, 240 ml su ve 2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Zeppole tatlısını yapmak için önce hamurun hazırlanması gerekiyor. Hamuru dinlendirmeye aldıktan sonra kremanın hazırlanması gerekiyor. İşte Zeppole tarifi...

ZEPPOLE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için: * 2 yemek kaşığı tuzsuz tereyağı * 240 ml su * 1 çay kaşığının ucuyla çok az tuz * Yarım su bardağından bir parmak fazla un * 3 yumurta
Kreması için; * 2 yumurta sarısı * 1 yemek kaşığı un * Yarım limon kabuğu rendesi * 50 gr şeker
Kızartmak ve garnitür için; * Mevsim meyvesi * Sıvıyağ * 2 yemek kaşığı pudra şekeri

ZEPPOLE NASIL YAPILIR?

ZEPPOLE NASIL YAPILIR?
Zeppole yapmak için ilk önce hamuru hazırlamalısınız. Tereyağı, su ve tuzu tencereye dökün ve karıştırarak kaynatın. Tereyağı eridiğinde un ilave edin ve karıştırma işlemini sürdürün. Hamur toplanmaya başlayınca ocağı kapatın, hamuru bir kaseye alın ve soğuması için bekleyin. Hamur soğuduğunda yumurtaları tane tane ilave edin ve karıştırın. Hamurun dinlenmesini beklerken kremayı hazırlamaya koyulun.
Krema için yumurta sarıları ve şekeri çırptıktan sonra un ilave edin. Farklı bir kapta süt ve limon kabuğu rendesini ilave edin ve karışımı kaynatın. Sütü yavaşça yumurtalı karışıma ilave edin. Süzülerek geri ocağa alın ve orta ateşte pişirmeye başlayın. Soğuması içi kenara alın. Hamur sıkma torbasına alın, ucuna yıldız aparatını takın ve parça parça kesilen yağlı kağıtların üzerine yükselen halka şeklinde sıkın.
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