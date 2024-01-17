Zeynep Bastık yünden sütyeni ve süper minisiyle poz verdi! 'Tarkan Gümüş Eyer filminden fırlamış gibi'

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyanın diline düştü.





Yünden sütyeni ve yünden süper mini eteğiyle poz veren Bastık kombinini beyaz eldivenleriyle tamamladı.

Ünlü şarkıcının 'Sahne arkası günlükleri' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Zeynep Bastık'ın peş peşe paylaştığı pozlarına sosyal medyada; 'Tarkan Gümüş Eyer filminden fırlamış gibi', 'Bu nasıl bir tarz?', 'Hiç olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

"Depremden sonra bir anksiyete geldi" diyerek İstanbul'dan taşınarak İzmir Urla'ya yerleşen Zeynep Bastık 40 milyon TL'lik eviyle de uzun süre konuşulmuştu.