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  4. Zeynep Bastık yünden sütyeni ve süper minisiyle poz verdi! 'Tarkan Gümüş Eyer filminden fırlamış gibi'

Zeynep Bastık yünden sütyeni ve süper minisiyle poz verdi! 'Tarkan Gümüş Eyer filminden fırlamış gibi'

17.01.2024 10:23 | Son Güncelleme:
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Sosyal medya paylaşımları, özel hayatı ve sahne tarzıyla sık sık gündem olan Zeynep Bastık bu defa son paylaşımıyla sosyal medyanın diline düştü. Yünden sütyeni ve süper mini eteğiyle poz veren ünlü isme adeta yorum yağdı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozlarıyla sosyal medyanın diline düştü.

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Yünden sütyeni ve yünden süper mini eteğiyle poz veren Bastık kombinini beyaz eldivenleriyle tamamladı.
Ünlü şarkıcının 'Sahne arkası günlükleri' notunu düştüğü gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Zeynep Bastık'ın peş peşe paylaştığı pozlarına sosyal medyada; 'Tarkan Gümüş Eyer filminden fırlamış gibi', 'Bu nasıl bir tarz?', 'Hiç olmamış' gibi yorumlar yapıldı.
"Depremden sonra bir anksiyete geldi" diyerek İstanbul'dan taşınarak İzmir Urla'ya yerleşen Zeynep Bastık 40 milyon TL'lik eviyle de uzun süre konuşulmuştu.
Kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü ismin evini görenler hayran kaldı.
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Zeynep Bastık sosyal medya ünlü şarkıcı
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