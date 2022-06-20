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Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı ile pozunu paylaştı! Değişimi olay oldu

20.06.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzu Balkan ile evliliğinden bir kızı olan Tamer Karadağlı zaman zaman açıklamalarıyla gündeme geliyor. Çocuklar Duymasın dizisi ile yıldızı parlayan Tamer Karadağlı bu sefer kızının değişimiyle gündemde. 2006 yılında doğan Zeyno Karadağlı, Babalar Günü'nde bir paylaşım yaptı. Bebeklik pozunu paylaşan Zeyno'nun değişimi dikkat çekti.

Çocuklar Duymasın dizisindeki oyunculuğuyla tanınan Tamer Karadağlı'nın kızı kocaman oldu. Arzu Balkan ile evliliğinden bir kızı olan Tamer Karadağlı zaman zaman kızının pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Bu sefer paylaşım 2006 doğumlu olan Zeyno Karadağlı'dan geldi. Babalar Günü'nde babasıyla bir pozunu paylaşan Zeyno paylaşıma kalp emojisi koydu.

Şimdilerde genç bir kız olan Zeyno Karadağlı'nın değişimi gündem oldu.

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Hacettepe Üniversitesi'nde Konservatuvar okuyan Zeyno Karadağlı zaman zaman piyano çaldığı anları da takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlarından birine babası Tamer Karadağlı da tepkisiz kalmadı ve "Güzel kızım, tebrik ediyorum" yorumunda bulundu.

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Zeyno Karadağlı'nın son halini görenler "Büyüdükçe annesine benzemeye başladı" yorumları yaptı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı
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