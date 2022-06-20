Zeyno Karadağlı babası Tamer Karadağlı ile pozunu paylaştı! Değişimi olay oldu

Çocuklar Duymasın dizisindeki oyunculuğuyla tanınan Tamer Karadağlı'nın kızı kocaman oldu. Arzu Balkan ile evliliğinden bir kızı olan Tamer Karadağlı zaman zaman kızının pozlarını sosyal medyadan paylaşıyor. Bu sefer paylaşım 2006 doğumlu olan Zeyno Karadağlı'dan geldi. Babalar Günü'nde babasıyla bir pozunu paylaşan Zeyno paylaşıma kalp emojisi koydu.

Şimdilerde genç bir kız olan Zeyno Karadağlı'nın değişimi gündem oldu.

Hacettepe Üniversitesi'nde Konservatuvar okuyan Zeyno Karadağlı zaman zaman piyano çaldığı anları da takipçileriyle paylaşıyor. Bu paylaşımlarından birine babası Tamer Karadağlı da tepkisiz kalmadı ve "Güzel kızım, tebrik ediyorum" yorumunda bulundu.

Zeyno Karadağlı'nın son halini görenler "Büyüdükçe annesine benzemeye başladı" yorumları yaptı.