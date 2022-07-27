YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

27.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda bariyerlere çarparak takla atan cipte bulunan 4 kişi yaralandı.

D-100 Kara Yolu'ndan Edirne istikametine giden 34 BLR 515 plakalı otomobilin sürücüsü Mehtap Erden aracın kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan cip, bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü Erden ile yanındaki 3 kişi araçta sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılara, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Görgü tanıklarından sürücü Derya Sivri, gazetecilere, kazayı görünce yardıma koştuğunu söyledi.

Sivri, bir minibüsün gencin kullandığı aracın önüne aniden kırdığını, otomobilin de bu yüzden fren yapmak zorunda kaldığını iddia ederek, "O da kendini kurtaramadı. Bayan da direksiyondaydı. Bariyerlere çarpıp takla attılar. Biz hemen durduk. Yardıma koştuk. Çok şükür, hiçbirinde bir şey yok." dedi.

Arabanın takla anını gördüğünü dile getiren Sivri, "Minibüs büyük ihtimalle yolu kaçırdı. O tarafa dönecekti. Minibüs, bu genç arkadaşın kullandığı arabanın önündeydi. Onun önünde ani fren yapınca bu sefer çocuk da fren yapmak zorunda kaldı." diye konuştu.

- "Araçta 4 kişiydik"

Sürücü Mehtap Erden ise diğer aracın sol şeride girmeye çalıştığını, bir aracın hızlı giden araca çarpmamak için kendisinin önüne geçtiğini iddia etti.

Bunun üzerine bariyerlere çarpıp takla attıklarını kaydeden Erden, "Hastaneden geliyorum. Annem ve babam yaşlı, hasta. Hastaneden getirdim. Şu an bir şey yok ama ileride ne olur, bilmiyorum. Araçta 4 kişiydik." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, cipin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Zeytinburnu'nda bariyerlere çarpıp takla atan cipte 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zeytinburnu

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:48
Öğle
13:16
İkindi
17:11
Akşam
20:33
Yatsı
22:13

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Çarşamba

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Gonca Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Japonya'da maymun terörü! Yetkililer katil maymun avına çıktı

Japonya'da maymun terörü! Yetkililer katil maymun avına çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.