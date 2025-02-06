Ziraat Türkiye Kupası'nın belki de şu ana kadar atılmış en iyi golü! Spiker bile şaştı... Galatasaray'ın yıldızı Eyüp Aydın'dan akıllara ziyan gol!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında rakibi karşısında geriye düştü.
Kalesinde gördüğü gole yalnızca 9 dakika sonra yanıt veren Sarı-Kırmızılılar'da golün sahibi yeni transfer Alvaro Morata oldu. Morata attığı şık golle takımına beraberliği getirirken ilk yarının son dakikalarında Cimbom geriden gelerek öne geçti.
Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Eyüp Aydın ceza sahası dışından hari bir vuruşa imza atarken verdiği müthiş falsoyla takımını öne geçirdi. 20 yaşındaki oyuncunun bu golü maçın spikeri Kerem Canbulat'ı bile şaşkına çevirdi.
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