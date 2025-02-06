SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ziraat Türkiye Kupası'nın belki de şu ana kadar atılmış en iyi golü! Spiker bile şaştı... Galatasaray'ın yıldızı Eyüp Aydın'dan akıllara ziyan gol!

Ziraat Türkiye Kupası'nın belki de şu ana kadar atılmış en iyi golü! Spiker bile şaştı... Galatasaray'ın yıldızı Eyüp Aydın'dan akıllara ziyan gol!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.02.2025 17:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşan Galatasaray, Eyüp Aydın'ın ilk yarının son bölümünde attığı enfes golle 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken bu gol sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Eyüp Aydın

Eyüp Aydın

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi. İlk maçında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Sarı-Kırmızılılar karşılaşmanın henüz ilk dakikalarında rakibi karşısında geriye düştü.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Geosis Boluspor Geosis Boluspor
1 - 4
Galatasaray Galatasaray

MORATA HESABI AÇTI

5af63ef3-f439-467f-8acd-b9721bcc8b55

Kalesinde gördüğü gole yalnızca 9 dakika sonra yanıt veren Sarı-Kırmızılılar'da golün sahibi yeni transfer Alvaro Morata oldu. Morata attığı şık golle takımına beraberliği getirirken ilk yarının son dakikalarında Cimbom geriden gelerek öne geçti.

AKILLARA ZİYAN GOL

Screenshot_7

Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Eyüp Aydın ceza sahası dışından hari bir vuruşa imza atarken verdiği müthiş falsoyla takımını öne geçirdi. 20 yaşındaki oyuncunun bu golü maçın spikeri Kerem Canbulat'ı bile şaşkına çevirdi.

İŞTE O ANLAR...

Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray gol türkiye kupası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adıyaman’daki törende soğuk rüzgarlar! Tokalaşmadılar...

Adıyaman’daki törende soğuk rüzgarlar! Tokalaşmadılar...

Yol açılışına kendi aracıyla gidince ortaya bu görüntüler çıktı! Bakan Uraloğlu ile jandarma arasında dikkat çeken diyalog

Yol açılışına kendi aracıyla gidince ortaya bu görüntüler çıktı! Bakan Uraloğlu ile jandarma arasında dikkat çeken diyalog

İstanbul beyaza büründü! Aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı, o yollara dikkat

İstanbul beyaza büründü! Aniden bastıran kar sürücülere zor anlar yaşattı, o yollara dikkat

Süper Lig devinin efsanesiydi! Ekrem İmamoğlu'ndan iş istedi

Süper Lig devinin efsanesiydi! Ekrem İmamoğlu'ndan iş istedi

Ancelotti Arda'ya katlanamadı ve oyundan aldı! Maç sonu ortalık karıştı

Ancelotti Arda'ya katlanamadı ve oyundan aldı! Maç sonu ortalık karıştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

Tek filtreyle 150 litre su ve yılda 5000 TL'den fazla tasarruf...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.