Zonguldak ile Filyos arasında yapılan tüneller zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlayacak

Zonguldak ile Filyos arasında yapımı süren tünellerle zaman ve akaryakıttan yılda 250,1 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Zonguldak ile Türkiye'nin en büyük üçüncü limanı olan Filyos arasında yapılan tünellerde çalışmalar hızla devam ediyor.

Göbü köyünden Kilimli ve Filyos'a eş zamanlı tünel çalışmaları devam ederken, tünellerin tamamlanmasıyla Zonguldak ile Filyos arasındaki 33,5 kilometrelik yol 25,3 kilometreye, yolculuk süresi de 40 dakikadan 16 dakikaya inecek.

Projeyle zaman ve akaryakıttan yılda 250,1 milyon lira tasarruf elde edilmesi beklenirken, yıllık karbon emisyon azaltımı ise 5 bin 494 ton olacak.

Tünellerin tamamı hizmete girdiğinde Batı Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nin önemli bölümünü oluşturan güzergahla Sinop, Bartın ve Zonguldak'tan Düzce, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak.

Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ise 5 Şubat'ta AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Duralı'nın oğlu Deniz Duralı tarafından alana canlı bağlantı gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" sözlerinin ardından açılmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Haziran'da Kilimli-Çatalağzı yolu şantiyesinde inceleme yaparak brifing almış, daha sonra kullandığı araçla Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri'ni incelemişti.

Tünellerin açılmasıyla Zonguldak ile Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol 5,7 kilometreye, yolculuk süresi de 30 dakikadan 5 dakikaya düşmüştü.

- "Hizmetin büyüklüğü, gelecek yolu hayal etmek bize mutluluk veriyor"

Göbü Köyü Muhtarı Burhan Oral, gazetecilere, tünellerle ulaşımın kolaylaşacağını, turistlerin rahatlıkla köye gelebileceğini söyledi.

Oral, "Tünel çalışmalarımız hızlı şekilde devam ediyor. Tünellerin köyümüz için çok büyük önemi var. Köyümün nüfusu daha önce 2 binlerdeydi. Şu anda binin altına düştü. Bunun nedeni ulaşım. Çocukların başka yerlerde okuması, gidiş gelişlerde sorun olduğundan Zonguldak, Kilimli, Çatalağzı buralarda oturan bir sürü vatandaşımız var. Bu tüneller yapılınca ulaşım çok kısa olacağından öğrencilerimiz aynı şehir merkezinde oturuyormuş gibi gelip gidebilecek." dedi.

Hizmetin büyüklüğü ve gelecek yolu hayal etmenin mutluluk verici olduğunu dile getiren Oral, "Filyos'taki çalışmalar da sürüyor. Bizim gidiş gelişimiz çok daha rahat olacak. Filyos tarafı artık daha yerleşik durum olacak. İş sahaları daha geniş olacak. Bağlantımız çok daha kolay olacak. Yaz aylarında şirin bir köy olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.