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Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında

23.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta bir apartmanın önünde bulunan çiçeğin saksıyla çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güney Mahallesi'nde apartman yöneticisi Nurettin Yolcu, çevre düzenlemesi nedeniyle binanın önünde bulunan bir saksının yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Yolcu, gece saatlerinde yoldan geçen bir kişinin saksıyı alarak uzaklaştığını gördü.

Yolcu, gazetecilere, yaşanan olayın üzücü olduğunu söyledi.

Olayla ilgili şikayetçi olmadığını, sosyal medyada paylaşımda bulunduğunu dile getiren Yolcu, "İnşallah çiçeğe iyi bakıyordur. Çok önemli değil, bana söyleseydi ben de verirdim." diye konuştu.

Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ta apartmanın önünden çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasında

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak saksı hırsızlık apartman çiçek

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