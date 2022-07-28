YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

28.07.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Kilimli ilçesinde denizde kaybolan üniversite öğrencisi için arama çalışması başlatıldı.

Göbü köyündeki plajda arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren üniversite öğrencisi Hasan Can Güney (19) bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Güney'i kurtarmak için denize giren Berkan Süleyman Günaydın'ın da boğulma tehlikesi geçirmesinin ardından durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin ve ekiplerin yardımıyla denizden çıkarılan Günaydın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizde kaybolan Güney'i arama çalışmaları kıyı şeridi boyunca ve denizde sürerken, dalgıçlar da çalışmalara destek veriyor.

Güney'in sahilde bekleyen arkadaşları da çalışmaları üzüntüyle takip ediyor.

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Zonguldak'ta denizde kaybolan öğrenci için arama başlatıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak boğulma

Zonguldak Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:37
Öğle
13:04
İkindi
17:01
Akşam
20:22
Yatsı
22:03
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Başka görüşlere karşı katı olmayın! Kazançlı çıkabilirsiniz

Başka görüşlere karşı katı olmayın! Kazançlı çıkabilirsiniz

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.