Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve emniyet kemerinin kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, yetişkinlere ve çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Zonguldak'ta emniyet kemerinin önemi simülasyon aracıyla anlatıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz