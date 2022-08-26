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Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

26.08.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi'nde kaldırımda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. O sırada kaldırımda yürüyen Alpay Açıkgöz, çökme sonucu oluşan çukura düştü.

Bölgede esnaflık yapan Bayram Usta, yardım seslerini duyması üzerine olay yerine geldi. Açıkgöz'e yardım ettiği sırada çukura düşen Usta da yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Açıkgöz, kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri de çöken kaldırımda çalışma başlattı.

Bayram Usta, gazetecilere, yardım sesini duyarak olay yerine gittiğini belirterek, "Biz dükkanın önünde dururken arkadaş bir anda kayboldu. 'İmdat' diye bağırınca koştuk, koşma esnasında bulunduğumuz yer de çöktü. Arkadaşı çıkarttık. Menfez gideri suyla birlikte çöküntü yapmış. Ben kurtarırken düştüm, yaralandım. Arkadaş ambulansla hastaneye gitti." dedi.

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kaldırımın çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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