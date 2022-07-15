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Zonguldak'ta madencilerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel konser

15.07.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta madencilerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel konser

Zonguldak'ta "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü yeryüzüne çıkarmak için alın teri döken maden işçilerinden oluşan "Madenci Korosu", "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla özel konser verdi.

Gazipaşa Caddesi'ndeki konserde Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan koroda yer alan maden işçileri, şarkı ve türküler seslendirdi.

Yoğun ilgi gösterilen konserde vatandaşlar, şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Konserde uzun süre alkışlanan maden işçileri, dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Konsere Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Zonguldak'ta madencilerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel konser

Zonguldak'ta madencilerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel konser

Zonguldak'ta madencilerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel konser

Zonguldak'ta madencilerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel konser

Zonguldak'ta madencilerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel konser

Zonguldak'ta madencilerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel konser

Zonguldak'ta madencilerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel konser

Zonguldak'ta madencilerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel konser

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