Konsere Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Zonguldak'ta "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü yeryüzüne çıkarmak için alın teri döken maden işçilerinden oluşan "Madenci Korosu", "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla özel konser verdi.

Zonguldak'ta madencilerden "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne özel konser

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