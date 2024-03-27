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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

AA AA
27.03.2024 10:09
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 maden ocağı kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen 3 ocakta, vinç ve 30 metre ray ele geçirildi.

Söz konusu maden ocakları Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerince imha edildi.

Ele geçirilen malzemeler, maden ocakları orman sınırları içerisinde olduğundan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 3 maden ocağı imha edildi
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