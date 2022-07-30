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Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

30.07.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki sahil bölgesinde atlı jandarma timi görev yapmaya başladı.

Jandarma astsubaylar, vatandaşların huzurlu ve güvenli tatil yapması için Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Hanedan" ve "Dilşah" isimli atlarla Filyos beldesindeki sahilde devriye geziyor.

Atlar, sahile gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oluyor. Bazı ziyaretçiler ve çocuklar, atları severek onlarla özçekim yaptı.

Jandarma motosikletli asayiş ekipleriyle görev yapan atlı timler, yaz sezonu boyunca sorumluluk alanında görevlerini yürütecek.

Vatandaşlardan Ayhan Bilik, gazetecilere, uygulamayı çok doğru bulduğunu ve timler sayesinde sahilde çok rahat olduklarını belirterek, insanların atlı timlere yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

Zonguldak'ta sahiller atlı jandarma timine emanet

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak filyos jandarma sahil vatandaş

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