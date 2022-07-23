Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında şarkıcılar Sefo, Gülşen ve Edis konser verdi.
Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen festivalde alanı dolduran vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti.
Posbıyık, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük festivalini düzenlediklerini ve gösterilen ilgiden son derece mutlu olduklarını söyledi.
Bu arada, alanda kaybolan çocuklar, polis ve zabıta ekipleri tarafından ailelerine teslim edildi.
Zonguldak'ta Sefo, Gülşen ve Edis konser verdi
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