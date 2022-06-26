YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

26.06.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta düzenlenen yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın konser verdi.

Zonguldak Belediyesince kargo alanında düzenlenen konserde hayranları Akalın'ın şarkılarına eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Akalın, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gençlerin ilgi gösterdiği konserde Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Akalın'a kenti simgeleyen ve kentin özelliklerini yansıtan özel tasarım heykel hediye etti.

Alan, burada yaptığı konuşmada, "Yeni Zonguldak" diyerek çıktıkları yolda vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını belirterek, böyle güzel bir etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk ve heyecan duyduklarını dile getirdi.

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Zonguldak'ta yaz konserleri kapsamında şarkıcı Demet Akalın sahne aldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Demet Akalın

Zonguldak Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:12
Sabah
05:14
Öğle
13:01
İkindi
17:02
Akşam
20:38
Yatsı
22:31
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

Evinin önünde sevişen çifti kilometrelerce öteden yakaladı!

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.