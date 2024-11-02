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Zuhal Topal ve Korhan Saygıner'in kızı Lina büyüdü, kocaman oldu! Gören herkes aynı yorumu yaptı! 'Babasının kopyası'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.11.2024 11:56
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sunduğu programlarla adından sıkça söz ettiğimiz Zuhal Topal şimdilerde 'Yemekteyiz' programıyle ekranlarda yer alıyor. Eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina ile paylaşımlar yapan Zuhal Topal kızı için bir doğum günü partisi organize etti. Ünlü ismin ekrandan uzakta büyüttüğü kızı büyüdü, kocaman oldu. Lina'yı gören herkes aynı yorumu yaptı...

Geniş Aile, Selena ve Sihirli Annem gibi reyting rekorları kıran dizilerdeki karakterileriyle hafızalara kazınan Zuhal Topal son dönemde sunduğu programlarla dikkat çekiyor.

Bir dönem izdivaç programlarının aranan yüzü olan Zuhal Topal şimdilerde 'Yemekteyiz' programıyle ekranlarda yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan Topal eşi ve kızıyla yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

BÜYÜDÜ KOCAMAN OLDU

2008 yılında ünlü müzisyen Korhan Saygıner ile dünyaevine giren Zuhal Topal 2013 yılında Lina adını verdiği kızını kucağına aldı. Ünlü ismin kameralardan uzakta büyüttüğü Lina şimdilerde kocaman bir kız oldu.

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Kızının yeni yaşı için bir doğum günü partisi organize eden Zuhal Topal doğum gününden kareleri peş peşe paylaştı. Ünlü isim Lina'nın doğum gününü şu sözlerle kutladı;

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''Bir taneciğimiz, canımızın içi, hayatımızın anlamı, gurur ve mutluluk kaynağımız, güzel yürekli kızım; yeni yaşın sana sağlık,mutluluk, başarı getirsin, Rabbim seni hep senin gibi iyi kalpli insanlarla karşılaştırsın. İyi ki doğdun iyi ki bizim yavrumuzsun. Doğum günün kutlu olsun canım kızım''

YORUM YAĞDI

Zuhal Topal'ın eşi ve kızıyla birlikte yer aldığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken Lina için 'aynı babası', 'babasının kopyası' gibi yorumlar yapıldı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün ikizleri
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal zuhal topal la yemekteyiz
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