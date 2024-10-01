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Zuhal Topal yarışmacı Uğur'la gerildi! Masadan kovdu | Uğur diskalifiye oldu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.10.2024 07:15
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında ortam fena gerildi. Yarışmaya katılan Uğur isimli yarışmacı, programın ilk gününde yaptığı "Sizi dinlemiyorum" çıkışı ile Topal'ı delirtti. Zuhal Topal yarışmacıyı masadan kovarak diskalifiye etti.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz’in 30 Eylül – 4 Ekim haftası gergin başladı. Yarışmacı Uğur gergin tavırları ve sunucu Topal'a zıt yanıtlarıyla dikkat çekti.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının ilk gününe Uğur isimli yarışmacı adeta damga vurdu. Program esnasında tavırlarıyla dikkat çeken Uğur, Zuhal Topal tarafından defalarca uyarıldı.

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ÇOK SİNİRLENİP KOVDU

Zuhal Topal’ın uyarılarını dikkate almayan ve tartışmanın boyutunu giderek artıran Uğur "Ben buyum" dedi. Uyarıları sonuç vermeyen Zuhal Topal böyle devam edemeceğini söyledi.

Programda kol böreğine kekik eklenmesi gerektiğini iddia eden Uğur, Zuhal Topal'ın ısrarlarına rağmen tutumunu değiştirmedi. Zuhal Topal "Senin yorumunu sormuyoruz bir dinler misin? Ben konuşuyorum dinler misin?" deyince Uğur "Dinleyemem" dedi.

Zuhal Topal ise çıldırarak "Ne demek dinleyemem? Dinleyecek misin? Saygısızlığın lüzumu yok" dedi.

Uğur ise "Yani siz beni dinleyeceksiniz. Ben buyum" deyince Zuhal Topal sinirlenerek kapıyı gösterdi "Öyle mi buyur ben saygısızlığa hadsizliğe hiç tahammül edemem" dedi ve yarışmacıyı kovdu.

Diskalifiye olan Uğur ise "Ben de edemem" dedi. Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından programa yeni bir yarışmacı dahil oldu.

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Zuhal Topal zuhal topal la yemekteyiz
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