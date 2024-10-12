Galibiyet golünü atan İrfan Can Kahveci: "Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi"

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan İrfan Can Kahveci, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İrfan Can Kahveci, "Bugün Dünya Kız Çocukları günü, biricik anneme, ablama, eşime ve ülkemizdeki tüm kadınlara minnettarlığımı sunuyorum. Bu sözlerle başlamak istiyorum. Kadınlar bizim başımızın tacı." sözleriyle konuşmasına başladı.
Kariyerinin en kolay gollerinden birini attığını söyleyen Kahveci, "Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum." ifadelerini kullandı.
"Deplasmanda ilk İzlanda galibiyeti de gelir mi?" sorusuna ise milli futbolcu, şu cevabı verdi;
"İnşallah diyorum. Çok ilkleri başardık geçtiğimiz sene. İnşallah yeni bir ilki de başarabiliriz."