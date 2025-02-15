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Galibiyet sonrası konuştu! "En az gol yiyen takımız"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.02.2025 21:36
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Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyet sonrası konuştu! "En az gol yiyen takımız"
Emirhan Topçu

Emirhan Topçu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Trabzonspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu ve takımın son durumunu değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ OLDUĞUMUZU HATIRLAMALIYIZ"

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Emirhan Topçu, "Trabzonspor, iyi bir takım. Buna göre hazırlandık. Geriye düştük ama moralimizi bozmadık. İçeriye girdiğimizde galip geleceğimizi biliyorduk. Galip de geldik. Güzel takım oyunuyla iki gol bulduk. Bunun devam etmesi lazım. Bir gol yediğimizde kafamızı eğmeden Beşiktaş olduğumuzu hatırlamalıyız. Bugün öyle bir maçtı. Mutluyuz." dedi.

"EN AZ GOL YİYEN TAKIMI OLMAK İSTİYORUZ"

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Emirhan Topçu, oynadığı pozisyonla ilgili, "Sol ayaklı olup sağda oynamak biraz zor ama diğer oyuncular beni rahatlatıyor. Bana göre koşu gösteriyorlar, bana göre açı veriyorlar. O yüzden çok zorlanmıyorum. Sanırım şu anda ligin en az gol yiyen iki takımından birisiyiz. En az gol yiyen takımı olmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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