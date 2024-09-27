Galibiyetin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'dan oyuncularına kibir uyarısı! ''Çok ince bir çizgi var... Acı çektik!''

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu.

İşte Çağdaş Atan'nın açıklamaları;

''ÇOK İNCE BİR ÇİZGİ VAR''

"Çok iyi hücumlar gerçekleştirdik. Bir iki tane çok net gol pozisyonundan yararlanamadık. Daha sonra biraz oyun kibrine yenik düştük. Oyuncularıma her zaman söylüyorum, öz güven ve kibir arasında çok ince bir çizgi var. Biz hep yukarıdaki öz güven tarafında kalmak istiyoruz."

''ACI ÇEKTİK''

"İkinci yarıya da çok iyi ve golle başladık. Piatek ve Figueiredo'nun üçüncü golü atacak pozisyonları da vardı ama bunları yapamadıktan sonra gereksiz bir şekilde mesafeleri uzatıp erken final pasları atmaya başladık. Özellikle çok şey beklediğimiz kaliteli oyuncularımızdan bunlar gelince oyun biraz istemediğimiz duruma döndü. 2-0'dan sonra bu bölümde Sivasspor tarafı golcü oyuncularını oyuna alarak ön tarafı iyice uzatıp uzun toplara döndü. Dolayısıyla oraya düşen toplara oynamaya çalıştılar. Biz bu bölümde topa sahip olamayınca, ikinci yarıda en üzüldüğüm şey bu, rakibi biraz oyunun içine dahil ettik. Rahat bitireceğimiz maçlarda klasik bunlar oluyor. Maalesef golü yedik ve son 10 dakika acı çektik. Acı çekmemiz gerekiyordu, oyuncularımız o bölümde acı çekerek, iyi savunma yaparak skoru korumasını bildi. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

''BAŞAKŞEHİR'İ AVRUPA PİYASASINA SUNMAK İSTİYORUM''

"13 puanla ligde ikincilik durumunu Fenerbahçe ve Beşiktaş ile paylaşıyoruz. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor ama takım olarak katettiğimiz mesafeyi de görmemiz gerekiyor. Avrupa'da çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Trabzonspor'u da Avrupa'da devre dışı bıraktılar. Kendi liglerinde de liderler. Topla iyi baskı yapabilen, fizik kalitesi iyi bir takıma karşı oynayacağız. Başakşehir’in vizyonunu Avrupa piyasasına sunmak istiyorum. Sahamızda kendi kurallarımızla o maçtan alnımızın akıyla çıkmak istiyoruz.''