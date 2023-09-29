Galibiyetin ardından İsmail Kartal'dan oyunculara yasak!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında sahasında karşılaştığı Başakşehir’i 4-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısında açıklamalarda bulundu. FIBA Kadınlar Süper Kupa’yı kazanan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nı kutlayarak sözlerine başlayan Kartal, "Maça iyi başladık. Bir planımız vardı. Bu planımızı tamamen ilk 30 dakikada oyuncularım yerine getirdi. 3-0’lık sonuçla öne geçtik. Birazcık daha topa sahip olarak oynamaya çalıştılar. İkinci yarı yaptığımız toplantıda 3-0 öndeyiz ama daha ciddi kendi oyunumuzu oynayarak ciddiye alarak 4,5 hatta 6’yı atmamız için oynamamız gerektiğini söyledim. 3 gün sonra da önemli maçımız var. Bunu düşünerek maç başından sonuna kadar oyunu elinde tutan bir Fenerbahçe vardı. 4-0 ile 3 puan aldık. Muhteşem taraftarın verdiği destek ve enerjiden dolayı teşekkür ediyorum. Büyük Fenerbahçe camiası ve taraftarına armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

"HAKEMLERİN BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMALARINI RİCA EDİYORUM"

Müsabakada hakemin kendilerine karşı çok basit karta başvurduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Bugün bazı pozisyonlar var. Szymanski’nin ikili mücadelesi var. Djiku’nun müdahalesi var. Gerçekten ucuz kartlar bize çıktı. Hakemler bize basit kart gösteriyor. Hakemler şu analizi yapabilirler; oyuncu nasıl bir karaktere sahip bunu analiz edip kartı verirken bunu düşünmesi lazım. Kartı vermiş olmak için vermemeleri lazım. Szymanski bana ’ne yaptım normal bir ikili mücadeleye girip kart gördüm’ diyor. Herkese aynı olsunlar. Biraz futbolu akışına bırakmaları lazım. Birazcık daha dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR SAVUNMA HATTIMIZ VAR"

Savunma hattının gol katkısına da değinen İsmail Kartal, "Maçı kazanmak istiyorsanız, futbolda şampiyon olmak istiyorsanız az gol yiyeceksiniz. Başkanımla bu transferleri tercih ederken bu özellikleri bildiğimiz için Becao, Djiku takip ettiğimiz oyunculardı. Samet ve Serdar’ın olması onların da bu ikiliye uyum sağlamaları önemli. Kanatlar zaten belli. Jayden’in belli bir yükselişi var. Bright’ın durumu ortada. Mert Müldür’e şans vermek istiyorum, doğru düzgün şans veremiyoruz. Güzel bir savunma hattımız var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"BUNU DA YASAKLADIM"

Kartal, "Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık. 13'te 13'e bakmıyorum. Bunu da yasakladım. Futbolda bugün ve yarın vardır. Bizim için en önemli maç önümüzde oynayacağımız ilk maçtır. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek." dedi.

