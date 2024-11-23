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Galibiyetin ardından Jose Mourinho'dan Anderson Talisca sözleri... Hakkında ilk kez konuştu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.11.2024 18:51
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Tam 8 golün çıktığı karşılaşmada sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrılan sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, maç sonu açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, son zamanlarda adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca ile ilgili de ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Galibiyetin ardından Jose Mourinho'dan Anderson Talisca sözleri... Hakkında ilk kez konuştu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Jose Mourinho'nun açıklamaları;

''BUGÜN 10 GOL DE ATABİLİRDİK''

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Galibiyeti değerlendiren Mourinho, "Haklılar, tam olarak dikkatli olmak, tedbirli olmak anlamına gelmiyor. Öndeyseniz savunma yapın fikrinde değilim. Öndeyken goller atmaya devam etmekten yanayım. Goller yedik, çünkü top kayıpları yaptık, o süreçte konsantrasyon düşüktü. Bugün 6 gol attık ama 10 gol de atabilirdik. İyi bir galibiyet aldık. Onların 2 haftaları, bizimse hazırlanmak için 2 günümüz vardı. Dolayısıyla iyi bir galibiyet...

''İSTEĞİ NEDENİYLE ONA TEŞEKKÜR EDERİM''

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''Bu onların sorumlulukları. Çok iyi idman yapıyorlar. Bizler onlara iyi idman hazırlıyoruz ama onlar da çalışıyor. Haklarını teslim etmek gerekiyor. İyi çalışıyorlar. Bazen üzgün hissediyorum oynatamadığım için. Oynadıkları zaman da iyi oynuyorlar. Cenk Tosun, Becao da çok iyi çalışıyor. Çok çalışmak bizim inancımız. Aynı zamanda İrfan Can Kahveci'ye teşekkür etmek istiyorum ama bana şunu dedi, 'Beni götürün, kulübede olayayım, gerekirse 10-15 dakika risk alabilirim.' dedi. İhtiyacımız olmadı ama takıma yardım isteği nedeniyle teşekkür ederim." dedi.

TALISCA SÖZLERİ

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Anderson Talisca hakkında da açıklama yapan deneyimli çalıştırıcı; "Oyuncularımla mutluyum. Açıklama yapmak, bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.

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MS
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor
2 - 6
Fenerbahçe Fenerbahçe

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José Mourinho fenerbahçe mourinho talisca
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